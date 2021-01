தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 285 மையங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி பணி தொடக்கம் + "||" + Commencement of corona vaccination work at 285 centers in Maharashtra

