மலபார் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் தீ விபத்து + "||" + Kerala: Luggage van of Malabar Express caught fire near Varkala in Thiruvananthapuram district today morning. No casualties reported.

