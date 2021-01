தேசிய செய்திகள்

ஆதார் தொடர்பான அனைத்து மறுஆய்வு மனுக்களும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தள்ளுபடி + "||" + All review petitions related to Aadhar were dismissed by the Supreme Court

