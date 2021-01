தேசிய செய்திகள்

‘டிராக்டர் பேரணியை மாற்றுப்பாதையில் நடத்த முடியாது’ - போலீஸ் யோசனையை விவசாய அமைப்புகள் நிராகரிப்பு + "||" + ‘Tractor rally cannot be held in detour’ - Agricultural organizations reject police idea

‘டிராக்டர் பேரணியை மாற்றுப்பாதையில் நடத்த முடியாது’ - போலீஸ் யோசனையை விவசாய அமைப்புகள் நிராகரிப்பு