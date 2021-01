தேசிய செய்திகள்

பேரறிவாளன் உள்பட 7 பேர் விடுதலை குறித்து 3 நாளில் தமிழக கவர்னர் முடிவெடுப்பார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில். மத்திய அரசு தகவல்