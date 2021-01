தேசிய செய்திகள்

8 மாநிலங்களின் விவசாய அமைப்புகளுடன் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நியமித்த குழு ஆலோசனையை தொடங்கியது + "||" + Supreme Court docket Committee on New Agricultural Legal guidelines Talks 10 Farmers Organizations in eight States

8 மாநிலங்களின் விவசாய அமைப்புகளுடன் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நியமித்த குழு ஆலோசனையை தொடங்கியது