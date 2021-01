தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த இந்திய பாதுகாப்பு படை வீரர் உயிரிழப்பு + "||" + An Indian Security Force Personnal succumbed to his injuries in ceasefire violation by Pakistan

