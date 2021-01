தேசிய செய்திகள்

5 அடுக்கு பாதுகாப்பு வளையத்தில் டெல்லி; குடியரசு தின விழாவில் ஜனாதிபதி தேசிய கொடி ஏற்றுகிறார்; பிரமாண்ட அணிவகுப்புக்கு ஏற்பாடு + "||" + Delhi in 5 tier security ring; President hoists national flag at Republic Day celebrations; Arrange for a grand parade

5 அடுக்கு பாதுகாப்பு வளையத்தில் டெல்லி; குடியரசு தின விழாவில் ஜனாதிபதி தேசிய கொடி ஏற்றுகிறார்; பிரமாண்ட அணிவகுப்புக்கு ஏற்பாடு