தேசிய செய்திகள்

டெல்லி செங்கோட்டைக்குள் நுழைந்ததால் பரபரப்பு: போலீசாரின் தடுப்புகளை உடைத்து முன்னேறினர், விவசாயிகள் டிராக்டர் பேரணியில் வன்முறை - போலீஸ் தடியடி-கண்ணீர்புகை குண்டு வீச்சு + "||" + Excitement as Delhi enters Red Fort: Broke through police barricades and advanced, Violence at farmers tractor rally

டெல்லி செங்கோட்டைக்குள் நுழைந்ததால் பரபரப்பு: போலீசாரின் தடுப்புகளை உடைத்து முன்னேறினர், விவசாயிகள் டிராக்டர் பேரணியில் வன்முறை - போலீஸ் தடியடி-கண்ணீர்புகை குண்டு வீச்சு