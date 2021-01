தேசிய செய்திகள்

லடாக்கில் லேசான நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 3.6- ஆக பதிவு + "||" + An earthquake of magnitude 3.6 occurred in Ladakh at 12.48 am: National Centre for Seismology

லடாக்கில் லேசான நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 3.6- ஆக பதிவு