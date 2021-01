தேசிய செய்திகள்

சசிகலாவுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லாத நிலை தொடர்ந்தால் வரும் 31ஆம் தேதி டிஸ்சார்ஜ் - மருத்துவமனை நிர்வாகம் புதிய தகவல் + "||" + If coronavirus infection persists for Sasikala, discharge within 3 days - Hospital Management New Information

சசிகலாவுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லாத நிலை தொடர்ந்தால் வரும் 31ஆம் தேதி டிஸ்சார்ஜ் - மருத்துவமனை நிர்வாகம் புதிய தகவல்