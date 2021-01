தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் விவசாயிகள் டிராக்டர் பேரணி வன்முறை தொடர்பாக 200 பேர் கைது - 22 வழக்குகள் பதிவு + "||" + 200 arrested in connection with farmers' tractor rally violence in Delhi - 22 cases registered

டெல்லியில் விவசாயிகள் டிராக்டர் பேரணி வன்முறை தொடர்பாக 200 பேர் கைது - 22 வழக்குகள் பதிவு