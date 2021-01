தேசிய செய்திகள்

சவால்களை சந்திக்கும் திறன், இந்தியாவுக்கு உண்டு; பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + India has the ability to meet challenges; Prime Minister Modi's speech

சவால்களை சந்திக்கும் திறன், இந்தியாவுக்கு உண்டு; பிரதமர் மோடி பேச்சு