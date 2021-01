தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தொடர்ந்து 9-வது நாளாக கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்துக்கு கீழே நீடிப்பு + "||" + For the ninth day in a row in India, the number of people receiving treatment for corona has extended below 2 lakh

