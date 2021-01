தேசிய செய்திகள்

தூதரகத்தின் பாதுகாப்பு குறித்து இஸ்ரேஸ் வெளியுறவுத்துறையிடம் உறுதியளித்ததாக மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தகவல் + "||" + Assured to Israel regarding the security of the embassy - Union Minister Jaisankar informed

தூதரகத்தின் பாதுகாப்பு குறித்து இஸ்ரேஸ் வெளியுறவுத்துறையிடம் உறுதியளித்ததாக மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தகவல்