தேசிய செய்திகள்

சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டத்தில், தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 5 டாக்டர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Corona infection in 5 doctors who were vaccinated

சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டத்தில், தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 5 டாக்டர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு