தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள இந்தூரில் வீடற்ற முதியோரை லாரியில் அள்ளிப்போட்டு அப்புறப்படுத்தினர்; மன்னிப்பு கேட்டார், மாவட்ட கலெக்டர் + "||" + In Indore, Madhya Pradesh, a homeless elderly man was dumped in a truck; Apologized, District Collector

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள இந்தூரில் வீடற்ற முதியோரை லாரியில் அள்ளிப்போட்டு அப்புறப்படுத்தினர்; மன்னிப்பு கேட்டார், மாவட்ட கலெக்டர்