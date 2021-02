தேசிய செய்திகள்

குவைத் சென்றடைந்த கொரோனா தடுப்பூசி: வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் டுவீட் + "||" + "Valuing our close friendship and strong ties," tweets Minister of External Affairs Dr S Jaishankar on Made in India vaccines reaching Kuwait

குவைத் சென்றடைந்த கொரோனா தடுப்பூசி: வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் டுவீட்