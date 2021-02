தேசிய செய்திகள்

100 ஆண்டுகளில் இல்லாத சிறப்பான பட்ஜெட்; டுவிட்டரில் கருத்து கூறி நெட்டிசன்களிடம் சிக்கிய அம்ருதா பட்னாவிஸ் + "||" + The best budget ever in 100 years; Amruta Patnavis caught on Netizens commenting on Twitter

100 ஆண்டுகளில் இல்லாத சிறப்பான பட்ஜெட்; டுவிட்டரில் கருத்து கூறி நெட்டிசன்களிடம் சிக்கிய அம்ருதா பட்னாவிஸ்