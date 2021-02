தேசிய செய்திகள்

இலங்கை அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றுள்ளோம் தமிழக மீனவர்கள் மீதான தாக்குதலை ஏற்க முடியாது - மாநிலங்களவையில் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் + "||" + We have brought it to the attention of the Government of Sri Lanka Attack on Tamil Nadu fishermen unacceptable

இலங்கை அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றுள்ளோம் தமிழக மீனவர்கள் மீதான தாக்குதலை ஏற்க முடியாது - மாநிலங்களவையில் ஜெய்சங்கர் விளக்கம்