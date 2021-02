தேசிய செய்திகள்

கடந்த ஆண்டு எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு 173 கோடி லிட்டர் எத்தனால் வினியோகம் - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Last year, 173 crore liters of ethanol was distributed to oil companies - Central govt Information

கடந்த ஆண்டு எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு 173 கோடி லிட்டர் எத்தனால் வினியோகம் - மத்திய அரசு தகவல்