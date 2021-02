தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 21.5 சதவீதம் பேருக்கு கொரோனா தாக்கியதற்கு ஆதாரம்; ஆய்வு முடிவில் அம்பலம் + "||" + Evidence of corona attack in 21.5 per cent of people in India; Exposure at the end of the study

