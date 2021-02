தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் மசூதி கட்ட ஒதுக்கிய நிலம் எங்களுக்கு சொந்தமானது; அலகாபாத் ஐகோர்ட்டில் 2 சகோதரிகள் மனு + "||" + The land allotted for the construction of a mosque in Ayodhya belongs to us; 2 sisters petition in Allahabad High Court

அயோத்தியில் மசூதி கட்ட ஒதுக்கிய நிலம் எங்களுக்கு சொந்தமானது; அலகாபாத் ஐகோர்ட்டில் 2 சகோதரிகள் மனு