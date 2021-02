தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் போராடி வரும் விவசாயிகளை சந்திக்க சென்ற எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் தடுத்து நிறுத்தம் + "||" + Opposition MPs detained as they went to meet struggling farmers in Delhi

டெல்லியில் போராடி வரும் விவசாயிகளை சந்திக்க சென்ற எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் தடுத்து நிறுத்தம்