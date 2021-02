தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய சபாநாயகர் பதவியில் இருந்து நானா படோலே திடீர் ராஜினாமா; மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஆகிறார் + "||" + Nana Patole abruptly resigns as Maharashtra Speaker; Is President of the State Congress

