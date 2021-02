தேசிய செய்திகள்

“முதல் தகவல் அறிக்கையில் கிரேட்டா தன்பெர்க் பெயர் இடம்பெறவில்லை” - டெல்லி காவல்துறை தகவல் + "||" + "Greta Thunberg's name not included in the FIR" - Delhi Police

“முதல் தகவல் அறிக்கையில் கிரேட்டா தன்பெர்க் பெயர் இடம்பெறவில்லை” - டெல்லி காவல்துறை தகவல்