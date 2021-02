தேசிய செய்திகள்

முந்தைய அரசுகள் ஓட்டு வங்கியை மனதில் வைத்தே பட்ஜெட் தயாரித்தன; ‘சவுரி சவுரா’ நூற்றாண்டு விழாவில் பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு + "||" + Previous governments have budgeted with the vote bank in mind: Prime Minister Modi

முந்தைய அரசுகள் ஓட்டு வங்கியை மனதில் வைத்தே பட்ஜெட் தயாரித்தன; ‘சவுரி சவுரா’ நூற்றாண்டு விழாவில் பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு