தேசிய செய்திகள்

சட்டவிரோத கட்டிட விவகாரம்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தொடர்ந்த வழக்கை நடிகர் சோனு சூட் வாபஸ் பெற்றார் + "||" + Actor Sonu Sood withdraws case pending in Supreme Court; Decided to apply for regulation

சட்டவிரோத கட்டிட விவகாரம்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தொடர்ந்த வழக்கை நடிகர் சோனு சூட் வாபஸ் பெற்றார்