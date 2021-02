தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு திருத்தம் செய்ய தயாராக இருப்பதால் வேளாண் சட்டங்களில் குறை உள்ளதாக அர்த்தம் அல்ல; மாநிலங்களவையில் வேளாண் மந்திரி விளக்கம் + "||" + Central government is willing to amend does not mean that there is a flaw in agricultural laws; Interpretation of the Minister of Agriculture at the rajya sabha

மத்திய அரசு திருத்தம் செய்ய தயாராக இருப்பதால் வேளாண் சட்டங்களில் குறை உள்ளதாக அர்த்தம் அல்ல; மாநிலங்களவையில் வேளாண் மந்திரி விளக்கம்