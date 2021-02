தேசிய செய்திகள்

எங்கள் போராட்டத்தை ஆதரிக்கும் சர்வதேச பிரபலங்களை யார் என்றே எனக்கு தெரியாது; விவசாய சங்க தலைவர் ராகேஷ் திகாயத் பேட்டி + "||" + I do not know who are the international celebrities who support our struggle; Interview with Agricultural Association President Rakesh Digayat

எங்கள் போராட்டத்தை ஆதரிக்கும் சர்வதேச பிரபலங்களை யார் என்றே எனக்கு தெரியாது; விவசாய சங்க தலைவர் ராகேஷ் திகாயத் பேட்டி