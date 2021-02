தேசிய செய்திகள்

நாட்டு நலனுக்காகத்தான் விவசாயிகள் சத்தியாகிரக போராட்டம்: ராகுல் காந்தி + "||" + Farmers satyagraha struggle for the benefit of the country: Rahul Gandhi

நாட்டு நலனுக்காகத்தான் விவசாயிகள் சத்தியாகிரக போராட்டம்: ராகுல் காந்தி