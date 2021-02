தேசிய செய்திகள்

சர்வாதிகார மத்திய அரசை ஆட்சியில் இருந்து மக்கள் தூக்கி எரியவேண்டும்; காங்கிரஸ் + "||" + The people must overthrow the dictatorial central government; Congress

சர்வாதிகார மத்திய அரசை ஆட்சியில் இருந்து மக்கள் தூக்கி எரியவேண்டும்; காங்கிரஸ்