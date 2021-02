தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் ஓடும் ரெயிலில் ஏற முயன்ற போது தவறி விழுந்த மாற்றுத்திறனாளியை காப்பாற்றிய ரெயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் + "||" + Railway security forces rescue a disabled man who tried to board a train in Mumbai

மும்பையில் ஓடும் ரெயிலில் ஏற முயன்ற போது தவறி விழுந்த மாற்றுத்திறனாளியை காப்பாற்றிய ரெயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார்