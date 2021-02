தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்ட பிரச்சினையில் முட்டுக்கட்டை விரைவில் நீங்கும்: மத்திய வேளாண் மந்திரி நரேந்திர சிங் தோமர் + "||" + Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar says stalemate over agriculture law will be lifted soon

வேளாண் சட்ட பிரச்சினையில் முட்டுக்கட்டை விரைவில் நீங்கும்: மத்திய வேளாண் மந்திரி நரேந்திர சிங் தோமர்