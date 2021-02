தேசிய செய்திகள்

பர்கூர் அருகே கன்டெய்னர் லாரியில் பயங்கர தீ; ரூ.3 கோடி துணிகள் எரிந்து நாசம் + "||" + Terrible fire in container truck near Bargur; Rs 3 crore worth of clothes were destroyed by fire

பர்கூர் அருகே கன்டெய்னர் லாரியில் பயங்கர தீ; ரூ.3 கோடி துணிகள் எரிந்து நாசம்