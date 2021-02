விவசாயிகள் போராட்டம் பற்றி பொய்ச்செய்தி: 1,178 ‘டுவிட்டர்’ கணக்குகளை முடக்க வேண்டும்: மத்திய அரசு உத்தரவு

தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகள் போராட்டம் பற்றி பொய்ச்செய்தி: 1,178 'டுவிட்டர்' கணக்குகளை முடக்க வேண்டும்: மத்திய அரசு உத்தரவு

False news about farmers strike: Central Govt ssks Twitter to Block 1,178 Accounts for Spreading Misinformation

