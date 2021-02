தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் பனிச்சரிவு: ஹெலிகாப்டரில் பறந்து சென்று முதல்-மந்திரி திரிவேந்திர சிங் ராவத் நேரில் ஆய்வு + "||" + #WATCH: Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat conducts aerial survey of areas affected due to glacier disaster in Chamoli.

