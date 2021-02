தேசிய செய்திகள்

10 நாட்களுக்குள் இரண்டாவது முறை: கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 10 ஆயிரத்துக்குள் வந்தது + "||" + COVID-19: New cases fall below 10,000 second time in February

10 நாட்களுக்குள் இரண்டாவது முறை: கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 10 ஆயிரத்துக்குள் வந்தது