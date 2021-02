தேசிய செய்திகள்

எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் இணைந்து பணியாற்றினால் பா.ஜ.க. இருக்கும் இடம் தெரியாமல் போய்விடும்: நாடாளுமன்றத்தில் டி.ஆர்.பாலு பேச்சு + "||" + If all the opposition parties work together, the BJP not win: T.R Baalu's speech in Parliament

எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் இணைந்து பணியாற்றினால் பா.ஜ.க. இருக்கும் இடம் தெரியாமல் போய்விடும்: நாடாளுமன்றத்தில் டி.ஆர்.பாலு பேச்சு