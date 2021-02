தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு சார்பில் நில உடைமை ஆவணங்களை கணினி மயமாக்க மாநில அரசுகளுக்கு பயிற்சி டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. கேள்விக்கு மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + Training for State Governments T.R.Balu MP To the question The Union Minister replied

மத்திய அரசு சார்பில் நில உடைமை ஆவணங்களை கணினி மயமாக்க மாநில அரசுகளுக்கு பயிற்சி டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. கேள்விக்கு மத்திய மந்திரி பதில்