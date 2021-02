தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக ராஜஸ்தானில் நாளை முதல் சுங்கச்சாவடி முற்றுகை; 18-ந்தேதி நாடு முழுவதும் ரெயில் மறியல்; விவசாயிகள் அறிவிப்பு + "||" + Farmers to launch toll-free movement in Rajasthan tomorrow, 'rail roko' on February 18

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக ராஜஸ்தானில் நாளை முதல் சுங்கச்சாவடி முற்றுகை; 18-ந்தேதி நாடு முழுவதும் ரெயில் மறியல்; விவசாயிகள் அறிவிப்பு