தேசிய செய்திகள்

சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசாரை சென்னை ரவுடிகள் என்று கதை கட்டி, போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்த மோசடி கும்பல் தலைவன் + "||" + The leader of the fraudulent gang who fabricated the story of Chennai rowdies and informed the police

சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசாரை சென்னை ரவுடிகள் என்று கதை கட்டி, போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்த மோசடி கும்பல் தலைவன்