தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் கொரோனா தடுப்பூசி பணிகள் முடிந்தவுடன் அமல்படுத்தப்படும் - அமித்ஷா திட்டவட்டம் + "||" + CAA will be implemented once the corona vaccination works are completed - Amit Shah

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் கொரோனா தடுப்பூசி பணிகள் முடிந்தவுடன் அமல்படுத்தப்படும் - அமித்ஷா திட்டவட்டம்