ராஜஸ்தானில் மிதமான நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 4.3 ஆக பதிவு + "||" + Earthquake of magnitude 4.3 occurred 420 km northwest of Bikaner, Rajasthan, at 0801 hours today: National Center for Seismology

