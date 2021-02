தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 70 லட்சத்தை கடந்தது + "||" + The number of people vaccinated in India has crossed 70 lakh

