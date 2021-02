தேசிய செய்திகள்

சொந்த கிராமத்தை மேம்படுத்த பல லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கிராம பஞ்சாயத்து தலைவரான பெண் என்ஜினீயர் + "||" + The female engineer is the head of the gram panchayat

சொந்த கிராமத்தை மேம்படுத்த பல லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கிராம பஞ்சாயத்து தலைவரான பெண் என்ஜினீயர்