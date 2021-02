தேசிய செய்திகள்

ராகுல் காந்திக்கு பா.ஜ.க. பதிலடி “நேருதான் இந்திய பகுதியை சீனாவுக்கு விட்டுக்கொடுத்தார்” + "||" + BJP to field Rahul Gandhi Retaliation Nehru is the Indian part Gave up to China

ராகுல் காந்திக்கு பா.ஜ.க. பதிலடி “நேருதான் இந்திய பகுதியை சீனாவுக்கு விட்டுக்கொடுத்தார்”