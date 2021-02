தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களுக்கு பேரிடர் நிவாரண நிதி ஒதுக்கீடு - தமிழகத்திற்கு ரூ.286.91 கோடி வழங்க ஒப்புதல் + "||" + Allocation of Disaster Relief Fund to States - Approval to provide Rs. 286.91 crore to Tamil Nadu

