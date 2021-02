தேசிய செய்திகள்

தமிழக மீனவர்கள் படுகொலையில் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? நாடாளுமன்றத்தில் வைகோ எம்.பி. கேள்வி + "||" + What is the action taken in the massacre of Tamil Nadu fishermen? Vaiko MP in Parliament Question

தமிழக மீனவர்கள் படுகொலையில் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? நாடாளுமன்றத்தில் வைகோ எம்.பி. கேள்வி