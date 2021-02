தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி ராமர் கோயில் கட்டுமானத்திற்காக அம்பேத்கர் மகாசபா அறக்கட்டளை சார்பில் வெள்ளி செங்கல் வழங்கப்பட்டது + "||" + Ayodhya: Ambedkar Mahasabha Trust donated a silver brick to the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra yesterday to use it for the construction of the Ram temple.

